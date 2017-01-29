Олланд – Трампу: санкции против РФ можно отменять только после выполнения Минских договоренностей

Президент Франции Франсуа Олланд провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и призвал его поддерживать Евросоюз во всех сферах, включая оборонную. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает "Немецкая волна".

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Французский президент затронул вопрос конфликта в Украине и настоял, что санкции с России можно снимать только при условии выполнения Минских соглашений. "В отношении России глава государства подтвердил свое стремление продолжать и интенсифицировать диалог по всем вопросам. Он настоял, что санкции, наложенные из-за ситуации в Украине, могут быть сняты, когда ситуация на востоке страны будет урегулирована с полной реализацией минских соглашений", - отмечается в заявлении Елисейского дворца.

Президент Франции также подчеркнул важность Парижского климатического соглашения, из-под которой ранее Трамп обещал отозвать подпись американского президента.

И в то же время лидер Франции предостерег американского коллегу от экономических и политических последствий политики протекционизма. "В нестабильном и неопределенном мире, поворот внутрь себя будет тупиком", - цитирует Олланда его пресс-служба.

В частности, Олланд подчеркнул, что альянс НАТО является "незаменимым".

Как известно, в субботу Трамп провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель, Владимиром Путиным, Синдзо Абэ и Мальколмом Тарнболом.