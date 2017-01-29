Суд Нью-Йорка разрешил игнорировать антииммигрантский указ Трампа

Таким образом судья Энн Доннелли удовлетворила иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), сообщает Русская служба Би-би-си.

По данным союза, решение затронет до 200 человек, находящихся в транзитных зонах аэропортов США.

Читайте такжеАнтииммигрантский указ Трампа: в США не попадут обладатели Green Card из семи мусульманских стран

По данным американских СМИ, судебное решение действует по всей стране; оно временно запрещает властям США депортировать тех, кто подпадает под президентский указ, а также защищает права всех, кто имеет одобренное заявление о предоставлении статуса беженца.

Как сообщал УНИАН, 28 января Трамп своим указом приостановил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в США, а также на 120 дней - прием беженцев в целом.

Из распоряжения Трампа следовало, что граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана должны отказаться от полета в Америку, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы.



