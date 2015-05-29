Роскосмос озвучил причину последней аварии "Протона"
Причиной аварии ракеты-носителя "Протон-М", упавшей 16 мая вскоре после запуска с космодрома "Байконур", стал отказ рулевого двигателя третьей ступени из-за повышенных вибронагрузок.
По словам главы Роскосмоса Игоря Комарова, отказ имеет не производственный, а конструктивный характер, сообщает Би-би-си. В ведомстве отметили, что исправление конструкторских ошибок не потребует больших затрат, а виновные в аварии будут наказаны.
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Ракета-носитель"Протон-М" с мексиканским спутником на борту стартовала с "Байконура" ранним утром 16 мая. На высоте 161 километр произошла авария, в результате которой практически полностью сгорели в атмосфере третья ступень, разгонный блок и космический аппарат.
Сразу после аварии источники информагентств в космической отрасли заявили, что ее причиной скорее всего стал отказ рулевых двигателей третьей ступени, однако до настоящего времени подтверждения этой информации не было.