Губернатор Московской области не намерен быть послом РФ в Украине

Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ опроверг слухи о своем уходе и назначении послом РФ в Украине.

Как сообщает РИА «Новости», Б.ГРОМОВ заявил журналистам, что не покидает свой пост. "Я остаюсь, а все разговоры - это сплетни, не более", - сказал он.

Ряд СМИ сообщили 15 декабря, что Б.ГРОМОВ написал заявление об уходе со своего поста и будет назначен послом в Украине. МИД РФ опроверг эту информацию.