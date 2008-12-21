Губернатор Московской области не намерен быть послом РФ в Украине
05:23, 21 декабря 2008Мир
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"Это сплетни, не более"...
Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ опроверг слухи о своем уходе и назначении послом РФ в Украине.
Как сообщает РИА «Новости», Б.ГРОМОВ заявил журналистам, что не покидает свой пост. "Я остаюсь, а все разговоры - это сплетни, не более", - сказал он.
Ряд СМИ сообщили 15 декабря, что Б.ГРОМОВ написал заявление об уходе со своего поста и будет назначен послом в Украине. МИД РФ опроверг эту информацию.
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