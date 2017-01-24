Сенат США утвердил нового главу ЦРУ

Об этом сообщает Reuters.

Кандидатуру Помпео поддержали 66 сенаторов из 100, против проголосовали 32. Отмечается, что большая часть выступивших против предложенного кандидата является членами Демократической партии.

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Ранее, как пишет Reuters, законодатели опасались, что Помпео в должности директора ЦРУ может усилить слежку за населением. Для этого он выступал с инициативой отменить закон, запрещающий Федеральному бюро расследований и Агентству национальной безопасности собирать данные о телефонных звонках тех граждан, которые не находятся под подозрением правоохранительных органов

Ранее новый глава ЦРУ на протяжении шести лет был членом палаты представителей США.

Ранее УНИАН сообщал, что комитет сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру экс-главы нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря.