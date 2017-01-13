Кандидат на пост главы ЦРУ обвинил Россию во вторжении в Украину

Он заявил, что Россия, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территории, начала агрессивно утверждаться в мире, передает USA Today.

"Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территорию, угрожая Европе и при этом не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению "Исламского государства", - подчеркнул Помпео.

Читайте такжеВо время слушаний по новому главе ЦРУ в сенате прервали трансляцию после слова "русские" - СМИ

Будущий глава ЦРУ также заявил, что согласен с выводами спецслужб США о том, что за кибератаками с целью повлиять на американские выборы стоит РФ.

Справка УНИАН. Весной 2014 года Россия оккупировала украинский Крым. Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

7 октября президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций.