В США жертвами торнадо стали 15 человек, более 20 получили ранения – СМИ

Как сообщает ABC News, от стихии пострадали три округа – Брукс, Кук и Берриэн.

По информации коронера Майкла Миллера (округ Брукс), две смерти подтверждены в его округе, еще пять летальных случаев – в округе Кук, четыре – в соседнем Берриэн.

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Утром в субботу, 21 января, от торнадо в городе Хаттисберг (штат Миссисипи) погибли четыре человека, еще четверо людей получили ранения.