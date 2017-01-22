В США жертвами торнадо стали 15 человек, более 20 получили ранения – СМИ
21:04, 22 января 2017Мир
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Сегодня в американском штате Джорджия в результате торнадо погибли 15 человек, 23 получили ранения.
От стихии пострадали три округа / twitter.com/david lord
Как сообщает ABC News, от стихии пострадали три округа – Брукс, Кук и Берриэн.
По информации коронера Майкла Миллера (округ Брукс), две смерти подтверждены в его округе, еще пять летальных случаев – в округе Кук, четыре – в соседнем Берриэн.
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Утром в субботу, 21 января, от торнадо в городе Хаттисберг (штат Миссисипи) погибли четыре человека, еще четверо людей получили ранения.
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