В более чем 600 городах мира проходят "Марши женщин" против Трампа

Акции проводятся в защиту прав женщин и меньшинств и приуроченны к инаугурации Трампа, сообщает Радио Свобода.

В частности, в Вашингтоне в "Марше женщин" участвуют сотни тысяч людей. Изначально ожидалось, что в марше примут участие до 200 тыс. человек, однако незадолго до начала акции организаторы повысили ожидаемую явку до 500 тыс., сообщает Русская служба BBC.

Организаторы, среди которых активисты левых партий, феминистских и "зеленых" движений, хотят привлечь внимание к проблеме прав женщин, которые, по их мнению, находятся под угрозой в связи с приходом к власти Трампа. Участники марша, многие из которых одеты в ярко-розовые шапки, также выступают за расовое равенство, доступное здравоохранение и право на аборты.

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Трамп вызвал бурное возмущение либерально настроенных американцев во время предвыборной кампании, пренебрежительно высказываясь о женщинах, мексиканцах и мусульманах, а также встревожил многих за рубежом, пообещав, что будет руководствоваться принципом "Америка прежде всего".

Акции уже прошли в Австралии, Новой Зеландии и Японии.