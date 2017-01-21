Мировые лидеры поздравляют Трампа на посту президента США, заявляют о желании сотрудничать с его администрацией

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью, опубликованном 20 февраля в Financial Times, выразила мнение, что Трамп "осознает важность и значение НАТО" несмотря на его критику в адрес альянса, передает Радио Свобода.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Дональда Трампа, отметив, что "усиление альянса является хорошим как для США, так и для Европы".

Читайте такжеТрамп подписал первые указы в должности президента США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров выразили оптимизм по поводу отношений с администрацией Трампа, отметив, что Москва готова внести свой вклад в улучшение отношений с Вашингтоном.

Папа Франциск заявил, что Дональд Трамп должен руководствоваться этическими нормами в своей работе, помогая бедным.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Украины Петр Порошенко и лидер Косово Хашим Тачи в Twitter поздравили Трампа, выразив надежду на хорошее сотрудничество с его администрацией.

Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.



Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world — Петр Порошенко (@poroshenko) January 20, 2017

Как сообщал УНИАН, 20 января Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Одновременно в Вашингтоне прошли акции протеста, приуроченные к инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Протестующие разбили витрины в нескольких зданиях, среди которых Bank of America, в ответ полиция применила слезоточивый газ.