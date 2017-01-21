Мировые лидеры поздравляют Трампа на посту президента США, заявляют о желании сотрудничать с его администрацией
Мировые лидеры поздравляют президента США Дональда Трампа с инаугурацией, выражая желание работать с его администрацией, а некоторые призывают к сотрудничеству в сфере безопасности.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью, опубликованном 20 февраля в Financial Times, выразила мнение, что Трамп "осознает важность и значение НАТО" несмотря на его критику в адрес альянса, передает Радио Свобода.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Дональда Трампа, отметив, что "усиление альянса является хорошим как для США, так и для Европы".
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров выразили оптимизм по поводу отношений с администрацией Трампа, отметив, что Москва готова внести свой вклад в улучшение отношений с Вашингтоном.
Папа Франциск заявил, что Дональд Трамп должен руководствоваться этическими нормами в своей работе, помогая бедным.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Украины Петр Порошенко и лидер Косово Хашим Тачи в Twitter поздравили Трампа, выразив надежду на хорошее сотрудничество с его администрацией.
Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.— Петр Порошенко (@poroshenko) January 20, 2017
Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world
Как сообщал УНИАН, 20 января Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.
Одновременно в Вашингтоне прошли акции протеста, приуроченные к инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Протестующие разбили витрины в нескольких зданиях, среди которых Bank of America, в ответ полиция применила слезоточивый газ.