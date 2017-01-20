В пригороде Парижа в доме прогремел взрыв (видео)

Об этом сообщают "РИА Новости", ссылаясь на информационный телеканал BFMTV.

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В результате взрыва серьезно повреждены два этажа здания. На месте происшествия работают пожарные-спасатели. Эвакуированы три соседних здания. Данных о пострадавших пока нет.

По предварительной информации, причиной взрыва, вероятнее всего, стала утечка газа из-за технической неисправности.