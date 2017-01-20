В пригороде Парижа в доме прогремел взрыв (видео)
17:30, 20 января 2017Мир
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Взрыв произошел в пятницу в четырехэтажном доме в западном пригороде Парижа Булонь-Бийанкур.
Эвакуированы три соседних здания / russintv.fr
Об этом сообщают "РИА Новости", ссылаясь на информационный телеканал BFMTV.
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В результате взрыва серьезно повреждены два этажа здания. На месте происшествия работают пожарные-спасатели. Эвакуированы три соседних здания. Данных о пострадавших пока нет.
По предварительной информации, причиной взрыва, вероятнее всего, стала утечка газа из-за технической неисправности.
Explosion a @Ville_BoulogneBpic.twitter.com/ufB76icAjN— Maxime Larcanche (@maximelarcange) January 20, 2017
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