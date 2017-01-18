Зачем Россия модерирует встречу палестинских радикалов

Российская Федерация усиливает работу с палестинскими политическими фракциями с целью их консолидации и создания опоры для влияния на Ближнем Востоке, а также торгов с новой администрацией Соединенных Штатов по вопросам геополитики и сфер влияния.

16 января в министерстве иностранных дел России в Москве состоялась встреча представителей различных палестинских движений и партий с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На встрече присутствовали представители "Организации освобождения Палестины" (ООП), "Движения за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ), "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС), "Палестинского исламского джихада", (ИД) "Народного Фронта освобождения Палестины" (НФОП), "Демократического фронта освобождения Палестины" (ДФОП), "Палестинской национальной инициативы" и "Коммунистической партии Палестины".

Встреча последовала за заседанием подготовительного комитета Палестинского Национального Совета в Бейруте, в ходе которого было принято коммюнике, подтвердившее курс на консолидацию и формирование общими усилиями правительства национального единства, компетенция которого распространялась бы на все палестинские территории. Встреча в Москве является попыткой Кремля взять под контроль этот процесс.

Кремль ставит перед собой задачу объединить палестинские политические структуры

Детали проведения встречи и рассадка членов палестинской делегации и главы внешнеполитического ведомства РФ указывает на то, что российская сторона доминирует в данном процессе и является модератором встречи представителей палестинских организаций, не являясь при этом стороной переговоров.

В последний раз аналогичная встреча проводилась в Подмосковье в 2011 году.

Кремль ставит перед собой задачу объединить палестинские политические структуры под эгидой Организации освобождения Палестины и Арабской мирной инициативы. с целью создания правительства национального единства. Внешнеполитическая ставка на ООП со стороны России соответствует политическому курсу Кремля советской эпохи, который в 1988 году признал государство Палестина. Москва продолжает работу с Палестиной в надежде получить центр влияния на Ближнем Востоке, разрывающий ось поддержки стран Запада, что является продолжением политики Союза, в которой ставка делалась на Сирию и ООП Ясира Арафата.

В ноябре 2016 года при посредничестве Москвы уже предпринимались попытки ведения переговоров о присоединении к ООП организации ХАМАС. Представитель ООП Абу Юсуф заявил тогда, что методы борьбы палестинских группировок должна определять именно ООП. Процесс объединения позволит повысить их эффективность в противостоянии с Израилем и достижения цели - возвращение палестинских территорий к границам 1967 года.

Для реализации проекта консолидации палестинских фракций в правительство национального единства Кремлю необходимо, прежде всего, урегулировать конфликт между ФАТХ и ХАМАС. Так, ХАМАС категорически не желает видеть в Секторе Газа ставленников ФАТХа. В свою очередь ФАТХ, входящий в ООП, не видит представителей ХАМАС в структурах ПНА. Несмотря на то, что член политбюро ФАТХ Аззам аль-Ахмад высказал надежду на достижение с ХАМАС договоренности о проведении всеобщих выборов в ПА к июню 2017 года, что является крайне оптимистическим прогнозом.

В свою очередь Тель-Авив считает процесс примирения ФАТХ-ХАМАС и объединения палестинских организаций угрозой для израильско-палестинского переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта. Официальный Вашингтон не против формирования правительства национального единства, однако без участия организации ХАМАС, которую считает террористической.

Присутствие на встрече представителей «Исламского джихада», который не имеет социально-экономическую платформу и не стремился стать политическим движением свидетельствует о попытке России создать видимость участия всех палестинских фракций и движений в процессе формирования политической платформы для будущего правительства ПА, нивелировав риски будущих претензий со стороны отдельных групп.

Если Москва координирует свои действия в процессе палестинского переговорного процесса с Дохой, это означает, что она согласна с усилением исламизации палестинского движения в целом

Нынешняя активизация Москвы в палестинском вопросе связана с несколькими факторами. Во-первых, РФ пытается воспользоваться ситуацией с прекращением финансирования Тегераном движения ХАМАС в связи с участием последнего в поддержке сирийской оппозиции, к которой его подтолкнул Катар с КСА. Лишение иранской поддержки загнало ХАМАС под зонтик Дохи и именно она остается основным каналом финансирования. Кроме того, Доха формирует большую часть бюджета сектора Газа после фактического «замораживания» материальной поддержки Ираном. Во-вторых, ситуация в Египте лишает Сектор Газа надежды на альянс с египетскими «Братьями-мусульманами», который позволил бы разблокировать границы Сектора.

В-третьих, встреча в Москве проходит в разгар энергетического кризиса в Газе, который наносит ущерб позициям ХАМАС.

На сегодняшний день ключевым вопросом является существование согласованности действий Москвы и Дохи. Катар поддерживает альянс ФАТХ с ХАМАС в контексте попытки ввести представителей хамасистов в официальные структуры ПНА и ООП. В случае реализации этого сценария произойдет дальнейшая исламизация всего палестинского движения, чего боится Израиль и опасается Вашингтон. Кроме того, создание правительства национального согласия — это шаг к политической и международной легитимизации ХАМАСа, который в Израиле считают террористической организацией. Для России такой прецедент важен с точки зрения ставки на парамилитарные структуры в конфликтах.

Если Москва координирует свои действия в процессе палестинского переговорного процесса с Дохой, это означает, что она согласна с усилением исламизации палестинского движения в целом. Если же такой координации не существует, то в конечном счете Кремль в перспективе уступит Катару позиции влияния на ООП вследствие религиозного фактора.

В последнее время ХАМАС опасается усиления ячеек ИГ на территории Сектора Газа. Российская Федерация может воспользоваться ситуацией и сделать публичную ставку на ХАМАС, как силу, способную противостоять ИГ на этой территории. В данном контексте Москва может увеличить объемы поставки оружия движению. Такая поддержка является аналогичной той, которую Москва оказывает «Хезболле» в Сирии. Это даст возможность Кремля ломать шаблоны, позиционируя организации, признанные террористическими в США, как борцов с ИГ и международным терроризмом. Военно-техническая помощь ХАМАСу позволит усилить его вес и влияние среди палестинских фракций, а также претендовать на контроль силовых структур в правительстве национального единства. Такой сценарий может у подтолкнуть ХАМАС на сделку с ФАТХ, рассчитывая на игру «в долгую» и перспективы усиления после инфильтрации в правительство.

Анатолий Баронин, Da Vinci AG