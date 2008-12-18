Можно ли бороться с изменениями климата?

Европарламент одобрил на пленарном заседании в Страсбурге новую политику Евросоюза по борьбе с изменениями климата, рассчитанную на период после истечения действия Киотского протокола в 2012 году, сообщил РИА Новостипредставитель пресс-службы ассамблеи.

По его словам, так называемый план "20-20-20", утвержденный лидерами ЕС на саммите 11-12 декабря в Брюсселе, одобрен "широким большинством" парламентариев.

Новая политика ЕС в области энергетики и экологии предусматривает сокращение к 2020 году на 20% от уровня 1999 года объема загрязняющих выбросов в атмосферу, повышение до 20% в общей структуре энергопотребления доли энергии из возобновляемых источников и сокращение на 20% общих энергозатрат.

Согласованная лидерами ЕС новая схема торговли квотами на парниковую эмиссию предусматривает, в свою очередь, что производители электроэнергии в Польше до 2020 года будут обязаны покупать права на выброс 30% от общего объема, производимой ими парниковой эмиссии.

Еврокомиссия, со своей стороны, первоначально предложила, чтобы с 2013 года электроэнергетические компании всех государств ЕС, на долю которых приходится 40% в общем объеме парниковой эмиссии, приобретали на аукционов 100% квот на выброс газов. Участники саммита в итоге договорились, что льготный режим для Польши, вырабатывающей 95% электроэнергии на каменном угле, будет отменен в 2020 году.

Кроме того, решено, что 10% средств, полученных от торговли на аукционах эмиссионными квотами, будут направляться в так называемый "фонд солидарности" для оказания финансовой поддержки членам ЕС, для которых новые жесткие экологические нормы связаны со значительными затратами - Бельгии, Швеции, Люксембургу, а также Польше, Чехии, Латвии, Литве, Эстонии, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, для которых при этом предусмотрен дополнительный финансовый бонус в 2%.

По оценкам экспертов, продажа эмиссионных квот на аукционах будет ежегодно приносить ЕС 44 миллиарда евро при базовой цене в 30 евро за тонну углекислого газа.

Новая политика ЕС в области энергетики и экологии на период 2013-2020 годов предусматривает, что к 2020 году все предприятия европейской тяжелой промышленности (их порядка 14 тысяч), на долю которых приходится до 60% всех выбросов углекислого газа, должны будут сократить их на 21% к уровню 2005 года.

Уменьшить парниковую эмиссию на 10% будут обязаны также европейские непромышленные предприятия (транспортной, сельскохозяйственной, строительной областей и сферы услуг).

Все этим меры, вместе взятые, по мнению лидеров ЕС, позволят этой региональной организации достичь поставленной цели - сократить к 2020 году на 20%, до уровня 1990 года общий объем парниковых выбросов в атмосферу.