"Мы, европейцы, держим нашу судьбу в наших руках" - Меркель ответила на критику Трампа по поводу миграционной политики

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила избранному президенту США Дональду Трампу относительно миграционной политики, которую последний раскритиковал, пишет DW.

В частности, Меркель объяснила, что европейцы в состоянии держать судьбу Европы в своих руках. Кроме того, канцлер подчеркнула, что планирует усилить сотрудничество между 27-ю странами-членами ЕС ради развития "экономической мощи", "эффективных структур принятия решений" и "реакции на вызовы ХХІ века", среди которых борьба с терроризмом, защита внешних границ, развитие цифровых рынков и создание рабочих мест.

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"Мы, европейцы, держим нашу судьбу в наших руках", - заявила канцлер сегодня, 16 января.

Как сообщал УНИАН ранее, в ходе избирательной компании Дональд Трамп критиковал союзников США по НАТО. Среди прочего он заявлял, что страны-члены НАТО не выполняют свои финансовые обязательства.

Напомним, номинант избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на пост секретаря департамента обороны, генерал в отставке Джеймс Мэттис считает, что президент России Владимир Путин пытается разрушить Организацию североатлантического договора (НАТО).