Пекин: Трамп "играет с огнем", что может дорого обойтись США

Действия избранного президента США Дональда Трампа в отношении Тайваня вряд ли являются результатом "бахвальства или просчета", скорее всего, следующая администрация попытается использовать отказ от политики "одного Китая" в качестве козыря в игре, пишет China Daily.

В заголовке статьи говорилось, что Трамп "играет с огнем".

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​Пекин готов к решительным действиям, а отказ от политики "одного Китая" дорого обойдется США, говорится в статье. "Если Трамп намерен начать с этого хода после вступления в должность, то наступление периода жестких, разрушительных взаимоотношений будет неизбежным, поскольку у Пекина не останется другого выбора, кроме как приступить к решительным действиям (снять перчатки)", - говорится в статье.

Ее авторы отметили, что предыдущая администрация понимала важность тайваньского вопроса в отношениях с Китаем, но открытие Трампом этого "ящика Пандоры" со "смертельным потенциалом" может опрокинуть фундаментальные прочные основы, на которых строились отношения между странами.

"Это может дорого стоить", - говорится в статье. За то, чтобы следующий президент США осознал чувствительность этого вопроса и "серьезность последствий своей игры с Тайванем", придется заплатить высокую цену. Но она стоит того, заключили авторы статьи. При этом отказ от такой политики нового президента США они назвали благом не только для США и Китая, но и для всего мира.

Как сообщал УНИАН, в декабре Трамп заявил: "Я полностью понимаю политику "одного Китая", но я не знаю, почему мы должны быть связаны политикой "одного Китая", если только мы не достигнем договоренностей с Китаем в других вещах, включая торговлю".