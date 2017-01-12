Мы осознаем, что Путин пытается развалить НАТО - кандидат на пост главы Пентагона

Об этом Мэттис заявил во время слушаний в комитете Сената по вопросам Вооруженных сил США относительно утверждения его кандидатуры на должность секретаря департамента обороны (министра обороны).

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Сначала председатель комитета Джон Маккейн рассказал о недавнем посещении Мариуполя неподалеку от линии фронта и об участии в нескольких мероприятиях вместе с президентом Петром Порошенко на востоке Украины.

При этом он спросил Мэттиса, что должны делать Соединенные Штаты относительно действий России, учитывая оккупацию Крыма и ситуацию на востоке Украины. В частности, сенатор поинтересовался, нужно ли вводить санкции против России или наблюдать за ее агрессией, включая факты бомбардировки госпиталей в Сирии.

По словам Маккейна, он следил за тремя американскими президентами, которые «пытались перезагрузить отношения с Россией» и «брали на себя обязательства относительно новых отношений с Владимиром Путиным». Он сказал, что все три президента потерпели в такой политике неудачу.

«Должны ли мы игнорировать уроки истории и наши отношения с Владимиром Путиным? И что именно мы должны делать?», - спросил Мэттиса сенатор Маккейн.

Мэттис ответил, что «никогда не находил лучшего путеводителя для дальнейшего продвижения, чем изучение истории». Он заявил, что с времен Ялтинской мирной конференции после окончания Второй мировой войны «у нас есть длинный список примеров, когда мы пытались конструктивно взаимодействовать с Россией».

«В этой связи у нас относительно небольшой перечень успехов», - заявил Мэттис.

«Я считаю, что сейчас наиболее важное дело заключается в том, чтобы мы осознавали реальность того, какое мы имеем дело с господином Путиным. Мы осознаем, что он пытается развалить Североатлантический союз», - заявил Мэттис.

В этой связи генерал в отставке сказал: «Мы принимаем меры, согласованные меры: дипломатические, экономические и военные, и меры в рамках Альянса, взаимодействуя с нашими союзниками, чтобы защищать себя там, где это нужно делать».

Он признал, что крупнейшими атаками со времен Второй мировой войны были действия России, действия террористических групп и действия Китая в Южно-Китайском море. При этом он не уточнил, о каких действиях РФ идет речь.

Также отставной генерал убежден, что нужно быть готовыми адекватно отвечать на эти вызовы.

«Я считаю, что сейчас сдерживание имеет решающее значение», - сказал Мэттис и добавил, что это требует развития сильной армии.

В свою очередь Маккейн спросил, имеют ли Соединенные Штаты достаточно мощные Вооруженные силы, чтобы достичь этой цели. Мэттис ответил, что в США нет таких сил.

«Нет, сэр», - сказал номинант Трампа.

Он также признал, что в мире уменьшается количество тех регионов, где США и Россия могут вместе сотрудничать, и одновременно увеличивается количество тех регионов, где, по его словам, «мы вынуждены противостоять России».