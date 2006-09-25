Главарь "Аль-Каиды" Осама бин ЛАДЕН не мертв и не болен, заявил в воскресенье министр иностранных дел Франции Филипп ДУСТ-БЛАЗИ.

"Насколько я знаю, бин ЛАДЕН не мертв, и это правда", - сказал министр.

"У нас нет информации ни о том, что у бин ЛАДЕНА проблемы со здоровьем, ни о его смерти", - добавил Ф.ДУСТ-БЛАЗИ.

Накануне французская газета «Републикэн» со ссылкой на источники в спецслужбах Франции сообщила, что лидер "Аль-Каиды" умер от брюшного тифа на территории Пакистана.

Эту информацию уже опроверг ряд иностранных правительств, а также афганское движение "Талибан".