На конференции в Париже Израиль призвали вернуться к границам 1967 года

Об этом говорится в итоговом заявлении участников конференции, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

При этом ни представители Израиля, ни представители палестинской администрации в работе форума не участвовали.

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В документе говорится также, что в качестве основы для урегулирования конфликта должны быть приняты границы Израиля 1967 года. Конференция приветствовала недавнюю резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую израильские поселения, но не потребовала каких-либо последующих действий в ООН. Израиль отказался выполнять эту резолюцию.

По словам ​главы МИД Франции Жана-Марка Эро, на сегодняшний день мирный процесс на Ближнем Востоке фактически зашел в тупик из-за отсутствия прямого диалога между палестинцами и израильтянами. «Но именно поэтому представители 70 государств собрались, чтобы изучить возможности поспособствовать возобновлению прямых переговоров между сторонами конфликта», — заявил он.