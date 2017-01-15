Франция предлагает устроить переговоры Нетаньяху и Аббаса в Париже

В созванной по инициативе Франции международной конференции по поиску политического решения конфликта на Ближнем Востоке во Франции не приняли участие конфликтующие стороны – израильтяне и палестинцы. Однако глава МИД Франции Жан-Марк Эро предложил организовать их переговоры в Париже, передает ТАСС.

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"Мы готовы организовать такую двустороннюю встречу в Париже, - сказал он. - Я надеюсь, что израильтяне и палестинцы воспользуются протянутой нами рукой.

Глава МИД Франции также констатировал, что мирный процесс на Ближнем Востоке оказался в тупике из-за отсутствия прямого диалога между палестинцами и израильтянами.

"Мирный процесс на Ближнем Востоке сегодня находится в тупике. Именно поэтому представители 70 государств собрались в Париже, чтобы изучить возможности, как содействовать возобновлению прямых переговоров между сторонами конфликта", - пояснил Эро.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал проведение этой конференции бесполезным. По его мнению, цель конференции - принять "антиизраильские пункты".

В свою очередь госсекретарь США Джон Керри заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что конференция в Париже по урегулированию палестино-израильского конфликта не приведет к появлению новой резолюции Совета Безопасности ООН.

Керри, который принял участие в конференции, говорил с Нетаньяху по телефону и сказал, что у конференции в Париже не будет никакого продолжения в СБ ООН до тех пор, пока президент Барак Обама не покинет свой пост 20 января.

Как сообщается, госсекретарь заверил израильского премьера, что "даже если в СБ ООН будет выдвинута резолюция, США наложат на нее вето".

Неделю назад Нетаньяху заявил, что Израиль прилагает максимум усилий, чтобы не допустить принятие СБ ООН еще одной резолюции по палестино-израильского противостояния по итогам конференции в Париже.

Как сообщалось, 23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой осудила нынешнюю политику Израиля в отношении строительства поселений на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима.

Документ поддержали 14 стран-членов СБ ООН, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не прислушавшись к призывам еврейского государства заблокировать текст. Израиль заявил, что не будет выполнять положения резолюции и решил сократить финансовые взносы в ООН.