В Австрии открылась вакансия смотрителя скита: без зарплаты, но с хорошим видом на Альпы

В австрийском городе Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер руководство католического прихода открыло вакансию на должность смотрителя отдаленного скита, построенного в горах в XVII веке. Об этом пишет ВВС Россия.

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На сайте прихода указано, что в старом здании нет отопления и водопровода, а его смотритель не будет получать зарплату. При этом из скита открывается живописнейший вид на альпийскую долину.

В обязанности смотрителя будет входить прием паломников и туристов, которые захотят переночевать в скиту. Смотритель будет жить там с апреля по ноябрь.

Священник прихода пояснил в интервью местному телевидению что, на работу может претендовать мужчина христианского вероисповедания, который живет "в мире с самим собой".

Скит остается необитаемым с осени прошлого года, когда его покинул живший там монах-бенедиктинец.