50 тысяч демонстрантов пришли под венгерский парламент

В венгерской столице в субботу прошла наибольшая на этой неделе демонстрация протеста, участники которой требовали отставки премьер-министра страны Ференца ДЮРЧАНЯ.

Как сообщает «Немецкая волна», в митинге на площади перед парламентом Венгрии собралось около 50 тысяч демонстрантов. Ожидалось, что на акцию протеста соберется вчетверо больше противников нынешнего правительства, однако оппозиционная право-национальная партия ФИДЕС отменила свой заявленный митинг из-за опасности насильственных действий.

Массовые акции протеста в Будапеште продолжаются уже почти неделю. Они начались после того, как телевидение обнародовало отрывки из выступления премьера Ф.ДЮРЧАНЯ перед его социалистической партией. В своей речи он признался, что говорил неправду во время предвыборной кампании, чтобы гарантировать свое переизбрание.

Лидер оппозиции Виктор ОРБАН от партии ФИДЕС не участвовал в субботней демонстрации. В радиоинтервью он заявил, что не хотел вызывать подозрения в том, что будто бы протесты организованы его политической силой. В.ОРБАН выступил за создание в Венгрии переходного правительства из экспертов.