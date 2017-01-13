Суд в Нидерландах разрешил использовать изъятые у журналистов материалы по сбитому над Донбассом МН17

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нидерландский журналист Стефан Бек, материалы которого о МН17 были конфискованы в аэропорту Амстердама.

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"Судья решил, что конфискация материала оправдана. Мы с этим не согласны. Они хотят удалить часть фотографий, а из части сделать копии", - написал он.

Журналист также заявил о готовности подать апелляцию на такое решение суда Нидерландов.

Напомним, 9 января в Амстердаме задержали голландских журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса, которые прибыли с Донбасса. У них отобрали фрагменты "Боинга", а также снятые и записанные на Донбассе материалы.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.