"Ястребу" эпохи Буша и экс-мэру Нью-Йорка Джулиани таки нашли место в администрации Трампа

В заявлении переходной команды Трампа говорится, что избранный президент будет время от времени проводить встречи с представителями компаний, которые "столкнулись или сталкиваются с вызовами, схожими с теми, с которыми сегодня сталкивается правительство и государственные организации", пишет BBC.

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К числу таких вызовов команда Трампа отнесла хакерские атаки, кражу информации и личных данных, различные манипуляции и другие угрозы.

Бывший мэр Нью-Йорка возглавляет консалтинговую компанию Giuliani Partners, занимающуюся вопросами безопасности, а также руководит департаментом кибербезопасности в компании Greenberg Traurig. 72-летний Джулиани был советником Трампа во время избирательной кампании, а на посту советника по кибербезопасности должен будет организовать процесс обмена информацией с крупным бизнесом.

Трампа интересует то, как компании противодействуют киберугрозам, но он не ждет от встреч с бизнесменами каких-то совокупных рекомендаций или советов.

В заявлении команды Трампа киберпреступления названы одной из главных угроз национальной безопасности США и одним из самых быстро распространяющихся видов преступлений как в стране, так и во всем мире.

Ранее Джулиани отказался от поста госсекретаря в администрации Трампа.

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Джулиани был 107 мэром Нью-Йорка (1994–2001). Приобрел общенациональную популярность после терактов 11 сентября 2001 года и считается "ястребом" эпохи Буша-младшего.

В 2007 году вступил в борьбу за участие в президентских выборах 2008 года и стал одним из фаворитов Республиканской партии, но затем отказался от участия в гонке в пользу Джона Маккейна.

Ранее в интервью компании CNN бывший мэр Нью-Йорка заявил, что Трамп собирается строить мир с Россией с позиции силы.

“Россия считает себя конкурентом в военной сфере, но на деле она таковым не является. Только из-за нашего нежелания при Обаме даже пригрозить использованием военной силы Россия стала мощной”, - заявлял Джулиани.