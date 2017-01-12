Исаакиевский собор передадут РПЦ не позднее первой половины 2019 года

Об этом сообщается в распоряжении, которое было опубликовано на сайте городского комитета имущественных отношений. Документ от 30 декабря 2016 года был обнародован 12 января 2017 года, передает РБК.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге должен быть передан РПЦ не позднее первой половины 2019 года, говорится в распоряжении.

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Согласно документу музей «Исаакиевский собор» должен предоставить сведения о музейной коллекции, которая находится в церкви, до июня 2017 года.

Решение о передаче Исаакиевского собора было принято 10 января по договоренности губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и патриарха Кирилла 10 января. Несмотря на то, что собор отдается церкви, он сохранит за собой «музейно-просветительскую функцию». Как отметил начальник пресс-службы петербургского губернатора Андрей Кибитов, процесс передачи церкви РПЦ потребует сложных согласований, так как здание находится под эгидой ЮНЕСКО. По его словам, на решение всех вопросов могут уйти месяцы.

По словам вице-губернатора Петербурга Михаила Мокрецова, город остается юридическим собственником Исаакиевского собора, несмотря на передачу его РПЦ. Мокрецов пояснил, что здание передается церкви на условиях пользования. Кроме того, власти Петербурга заключат «жесткий договор» с РПЦ о сохранности музейных объектов, сказал он. Мокрецов добавил, что в случае его нарушения соглашение о пользовании РПЦ Исаакиевским собором будет расторжено.

В связи с передачей Исаакиевского собора православной церкви оппозиция в Петербурге заявила о проведении «массовой» акции протеста на ступенях собора 13 января.