Осама бин Ладен мертв?

Власти Саудовской Аравии убеждены, что лидер террористической организации "Аль-Каеда" Осама бин Ладен скончался от тифа в Пакистане в августе 2006 года. Это утверждение якобы содержится в докладе спецслужб Франции, направленном президенту страны Жаку Шираку, премьер-министру Доминику Вильпену, а также министрам обороны и внутренних дел 21 сентября 2006 года, утверждают корреспонденты газеты L`Est Republicain.

В документе, опубликованном на страницах французского издания, говорится, что правоохранительные органы Саудовской Аравии не сомневаются в гибели лидера "Аль-Каеды". По данным спецслужб, Осама бин Ладен заразился острой формой тифа в Пакистане. Болезнь привела к дисфункции многих внутренних органов, что стало причиной гибели "террориста номер 1" 23 августа 2006 года. Согласно докладу, спецслужбы узнали о смерти бин Ладена еще 4 сентября, однако решили не делать официального заявления до подтверждения этой информации.

Сотрудники администрации Ширака и Вильпена не смогли прокомментировать ситуацию. А представитель министерства внутренних дел Пакистана в разговоре с корреспондентом агентства Reuters заявил о том, что не располагает информацией о гибели лидера "Аль-Каеды".

Стоит отметить, что последнее видеообращение бин Ладена появилось в распоряжении СМИ в 2004 году. С тех пор очередные послания лидера террористов распространялись на аудиокассетах.

Лента.ру