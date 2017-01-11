У меня нет никаких дел с Россией – Трамп

15:43, 11 января 2017
Мир
3150

По его словам, спецслужбам не следовало допускать «утечки» в публичное пространство сфабрикованной новости.

Дональд Трамп / REUTERS

Избранный президент США Дональд Трамп отверг сообщения о давлении на него со стороны России.

Читайте также"Пентхаус" объявил награду в 1 милллион долларов за видео с Трампом и путанами в Москве

 «Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. У меня нет никаких дел с Россией — ни договоров, ни кредитов, ничего», — написал Трамп в своем Twitter.

Реагируя на опубликованные Buzzfeed на документы, в которых сказано, что спецслужбы РФ собирали компромат на Трампа во время его поездки в Россию в 2013 году, избранный президент США заявил: «Спецслужбам не следовало позволять сфабрикованным новостям «утекать» в публичное пространство. Еще один последний выпад в мою сторону. Мы что, живем в нацисткой Германии?». 

Трамп также добавил, что «легко победил на выборах», а теперь «противники пытаются унизить победу фальшивой новостью».

Ранее сообщалось, что секретная часть доклада, представленного американской разведкой на прошлой неделе Бараку Обаме и Дональду Трампу, включала информацию о том, что российские спецслужбы заявляют, что обладают информацией, компрометирующей избранного президента США. В докладе также говорится, что предвыборный штаб Трампа контактировал с российскими спецслужбами. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Компромат РФ на Трампа
Теги: #Трамп#компромат