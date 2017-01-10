В Германии введут жесткие меры против потенциально опасных лиц

Об этом на встрече в Берлине во вторник, 10 января, договорились министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер и министр юстиции Гайко Маас, как сообщает DW.

Министры представляют разные партии правительственной коалиции - христианских демократов и социал-демократов соответственно.

Ожидается, что Бундестаг одобрит проект министров на протяжении нескольких недель. Соглано ему предлагается ограничивать свободу лиц, которые представляют "угрозу общественной безопасности", вплоть до их депортации. Кроме того, потенциальным злоумышленникам смогут вешать электронные браслеты слежения.

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Планируется также ускорение процессов депортации, в частности, благодаря новым соглашениям о реадмиссии с Алжиром и Марокко, передает агентство dpa.

Министры признали, что усилить меры безопасности сложно без ущемления прав и свобод граждан. Впрочем, добавил Маас, верховенство права - лучший ответ террору. Соответствующие изменения в законодательство внесут также на уровне земель.

Аниса Амри, который совершил теракт на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря, немецкие правоохранительные органы признали "потенциально опасной личностью", он должен был покинуть Германию. Однако депортировать его не могли из-зи бюрократических препятствий - отсутствия документов из его страны происхождения, Туниса.