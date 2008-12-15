Польское правительство доплатит владельцам домов за утепление

Правительство Польши со следующего года планирует возвращать 20% стоимости проведенной модернизации для утепления частного или жилого дома.

Как пишет газета Polska в понедельник, 15 декабря, также со следующего года кредит на утепление жилья можно будет получить на 30, а не 10 лет, как раньше.

Кроме этого, согласно новому закону, каждый желающий утеплить собственное жилье сможет взять кредит без собственного вклада, который раньше требовался в объеме не менее 20% общей стоимости модернизации.

По подсчетам экспертов, утепление домов, которое чаще всего достигается заменой старых окон и дверей на современные и установлением новых систем отопления, позволит сэкономить 30% на оплате счетов за тепло.

«В год это может быть даже несколько тысяч злотых (1 доллар стоит около 3 злотых)», - отмечает газета.

Polska отмечает, что дофинансирование предусмотрено также для жилых домов, которым, кроме стандартной 20% компенсации, правительство дополнительно выплатит 15% общей стоимости утепления.

По данным экспертов, 15% тепла можно сберечь благодаря модернизации системы отопления. Еще 20-30% - благодаря замене окон и дверей, а также утеплению крыши и стен дома.

Газета также отмечает, что утепленные дома позволят не только сэкономить средства их владельцам, но и выгодны государству в целом, поскольку позволят экономить значительные средства на производство энергии.

«Если бы все дома в Польше были утеплены, в год можно сэкономить 10 млн. тонн угля», - пишет газета.

По данным статистики, в Польше 4 миллиона квартир в панельных домах, половина из которых требует заменить системы отопления и утепления.

В утеплении также нуждаются дополнительно 1,2 млн. квартир, построенных около 100 лет назад.