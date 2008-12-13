Казахстан не будет признавать русский язык вторым государственным

Казахстан с целью развития казахского языка не будет признавать русский язык вторым государственным.

Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» сказал премьер-министр Казахстана Карим МАСИМОВ.

«Я думаю, что в Казахстане надо говорить не о проблеме русского языка, а больше о проблеме казахского языка. Потому что у нас все говорят по-русски, но далеко не все говорят по-казахски. Я думаю, что это не вопрос в Казахстане», - сказал К.МАСИМОВ.

На вопрос, почему в стране количество школ с изучением русского языка сокращаются на 50 в год, премьер-министр Казахстана заверил, что «это некорректная информация».

По его словам, в Казахстане реализуется специальная президентская программа «100 школ, 100 больниц», согласно которой в течение двух лет должно быть построено 100 новых школ. «В большинстве своем это русские школы, новые, большие, хорошие. Я думаю, что вопрос языка в Казахстане больше стоит в вопросе развития казахского языка, чем русского», - сказал К.МАСИМОВ и добавил: «Потому что 100-процентное владение русским языком. Практически вся деловая жизнь до сегодняшнего дня идет на русском языке. И очень часто возникают вопросы, а где же наш национальный язык, казахский? Вот, не ущемляя русского языка, очень плавно ввести казахский язык в оборот, не потеряв русского, заговорить по-казахски – это, наверное, очень важная задача».

Как cообщалось, в Казахстане русский язык имеет статус официального, но этот статус ниже, чем у государственного казахского языка.