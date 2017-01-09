Иракские военные заявляют, что заняли восточный берег реки Тигрис в Мосуле
Иракские силы безопасности заявляют, что продвинулись на весь восточный берег реки Тигрис и, таким образом, вплотную приблизились к позициям боевиков радикальной группировки «Исламское государство».
В то же время боевики по-прежнему удерживают часть Мосула на запад от Тигриса, передает Радио Свобода.
8 января также сказалось столкновениями сил безопасности с боевиками в направлениях районов Баладият и Суккар.
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Как сообщал УНИАН, с 17 октября 2016 года, когда началась военная операция по взятию Мосула, город покинули около 130 тыс. человек. Более 13 тыс. человек покинули иракский город Мосул за 5 дней (с 29 декабря) в связи с началом второй фазы операции по взятию города.
Сейчас это город – последний крупный населенный пункт в Ираке под контролем группировки «Исламское государство».
Боевики «Исламского государства» контролируют Мосул, на севере Ирака, с лета 2014 года.