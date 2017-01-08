Умер 4-й президент Ирана Рафсанджани - СМИ

18:55, 08 января 2017
Мир
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4-й президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани, который был доминирующей фигурой в политике страны с 1980 года, скончался в возрасте 82 лет.

Рафсанджани умер в возрасте 82 лет / bintel.com.ua

Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что Рафсанджани был доставлен в больницу в воскресенье с проблемой сердца.

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Он занимал пост президента с 1989 по 1997 год.

Рафсанджани возглавлял Совет по определению политической целесообразности, который пытается решить споры между парламентом и Советом стражей конституции.

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Теги: #президент#Иран#Рафсанджани