Умер 4-й президент Ирана Рафсанджани - СМИ
18:55, 08 января 2017Мир
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4-й президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани, который был доминирующей фигурой в политике страны с 1980 года, скончался в возрасте 82 лет.
Рафсанджани умер в возрасте 82 лет / bintel.com.ua
Об этом сообщает «Би-би-си».
Отмечается, что Рафсанджани был доставлен в больницу в воскресенье с проблемой сердца.
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Он занимал пост президента с 1989 по 1997 год.
Рафсанджани возглавлял Совет по определению политической целесообразности, который пытается решить споры между парламентом и Советом стражей конституции.
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