Президент Кот-Д'Ивуара договорился с военными, которые захватили здание минобороны
03:25, 08 января 2017Мир
1001 0
Президент Кот-Д'Ивуар Алассан Уаттара объявил о достижении договоренности с военными, призванной положить конец мятежу в армии.
Иллюстрация / Reuters
Об этом сообщает "Би-би-си".
По словам президента, требования военнослужащих, касающиеся условий службы и жалованья, будут приняты правительством во внимание.
Алассан Уаттара призвал мятежников вернуться в казармы.
Ранее сообщалось, что мятежные военные в городе Буаке захватили министра обороны страны Алена-Ришара Донвахи.
Читайте такжеПротесты из-за цен на бензин в Мексике: шесть погибших, еще полторы тысячи человек задержаны
Мятежники в течение двух часов держали под обстрелом здание, где министр с делегацией вел переговоры с армейскими представителями.
По последним данным, Донвахи с делегацией удалось покинуть здание и улететь из Буаке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter