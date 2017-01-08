Президент Кот-Д'Ивуара договорился с военными, которые захватили здание минобороны

Об этом сообщает "Би-би-си".

По словам президента, требования военнослужащих, касающиеся условий службы и жалованья, будут приняты правительством во внимание.

Алассан Уаттара призвал мятежников вернуться в казармы.

Ранее сообщалось, что мятежные военные в городе Буаке захватили министра обороны страны Алена-Ришара Донвахи.

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Мятежники в течение двух часов держали под обстрелом здание, где министр с делегацией вел переговоры с армейскими представителями.

По последним данным, Донвахи с делегацией удалось покинуть здание и улететь из Буаке.