"Взрослей, Дональд": Байден посоветовал Трампу прислушиваться к разведке и спецслужбам США

Об этом он заявил в интервью одному из американских телеканалов, сообщает Русская служба ВВС.

Байден заявил, что не верить заявлениям о вмешательстве русских в президентские выборы со стороны Трампа - "полное безумие".

"Для президента не верить, не быть готовым прислушиваться ко множеству служб разведки, от военной разведки до ЦРУ - абсолютное безумие", - сказал вице-президент.

"Сама мысль о том, что ты можешь знать больше, чем разведка... Это как говорить, что ты знаешь физику лучше своего учителя. "Я не читал книгу, я просто лучше знаю"," - продолжил критику Трампа Байден.

"Взрослей, Дональд, взрослей. Настало время. Ты - президент. Настало время что-то делать. Покажи нам, на что ты способен", - заявил Байден в ответ на вопрос о выпадах Трампа в Twitter.

Резюмируя, Байден все же назвал избранного президента "хорошим человеком".

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Как известно, в течение нескольких последних месяцев Трамп подвергал сомнению заявления разведслужб США о причастности России к кибератакам. Позже Трамп сказал однако, что является "большим почитателем" разведывательных агентств.

В четверг президенту Бараку Обаме был представлен доклад о вмешательстве извне в ход избирательной кампании в США.

Вновь избранного президента США Дональда Трампа проинформируют о содержании этого документа в пятницу. Часть доклада, где не содержится секретная информация, будет обнародована на следующей неделе.

Администрация Обамы также выдворила из страны 35 российских дипломатов и закрыла две резиденции, которыми якобы пользовались представители российских разведслужб.