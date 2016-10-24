В Турции задержали племянника и племянницу "вдохновителя мятежа" Гюлена

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Hurriyet.

Газета уточняет, что Хусейна и Бушру Гюлен задержали в Измире по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в Турции организации FETO.

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Кроме того турецкая разведка подозревает задержанных в использовании зашифрованной системы связи Bylock.

Ранее на западе Турции был задержан брат проповедника Кутбеттин Гюлен, который находился в розыске по обвинению в причастности к деятельности FETO.

Справка УНИАН. 15 июля группа военных попыталась установить контроль над двумя крупнейшими городами Турции - Анкарой и Стамбулом. Над столицей Турции по приказу заговорщиков были подняты в воздух военные вертолеты и самолеты, также в город были введены танки.

Началась стрельба, раздались первые взрывы. Примерно в то же время в Стамбуле военные под командованием повстанцев перекрыли два моста через Босфор. Бронетехнику заговорщиков подогнали к международному аэропорту Стамбула "Ататюрк". Аэропорт временно прекратил работу.

На утро следующего дня власти объявили, что мятеж подавлен. В рядах армии началась масштабная чистка, количество арестованных исчисляется тысячами. Кроме военных были арестованы или уволены госслужащие, судьи, профессора университетов и журналисты.

Как заявили официальные власти Турции, неудачная попытка переворота, который пытались осуществить турецкие военные, обошлась стране в 100 млрд долл.