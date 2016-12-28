В Турции начались судебные слушания в отношении обвиняемых в попытке госпереворота

Как передает Радио Свобода, 27 декабря начались судебные слушания в отношении 29 полицейских.

Офицеров обвиняют в ряде преступлений, среди которых попытка изменить конституционный строй и участие в террористических организациях.

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Обвинение просит пожизненного заключения для 21 полицейского, и от 7,5 до 15 лет за решеткой - еще восьми.

Как сообщал УНИАН, в Турции арестованы более 40 тысяч подозреваемых в причастности к попытке государственного переворота 15 июля этого года. Тогда погибли около 270 человек, десятки тысяч людей были уволены с работы.

В организации попытки переворота власть обвиняет религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Сам Гюлен отвергает свою причастность и осуждает попытку переворота.