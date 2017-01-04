На Филиппинах совершено нападение на тюрьму, сбежали более 150 заключенных

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается что атаку начали боевики, однако власти подозревают, что они связаны с исламистскими сепаратистскими группировками.

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Около 100 вооруженных людей ворвались в тюрьму и приняли участие в перестрелке с охраной, охранник и шесть беглецов были убиты.

Филиппинские военные и полиция начали преследование сбежавших заключенных. По словам надзирателя тюрьмы, он считает, что нападение совершено, чтобы освободить ряд исламистских повстанцев, которые находились в тюрьме.

Ранее в тюрьме города Манаус, столицы бразильского штата Амазонас, произошел бунт, в результате которого были убиты, по разным данным, 50-80 человек.