Мусульмане требуют ”отставки” Папы Бенедикта XVI

Мусульманские религиозные деятели потребовали "отставки" Папы Бенедикта XVI. Соответствующий документ приняли проповедники Ислама по итогам однодневного собрания в Пакистане, сообщает Associated Press.

Бенедикт XVI "должен быть немедленно смещен за разжигание войны и ненависти между представителями различных религий", говорится в заявлении.

В съезде принимали участие около 1 тыс. духовных лиц. Организатором собрания является исламская радикальная группировка "Джамаат аль-Дават", включенная правительством США в апреле с.г. в список террористических организаций за ее связи с боевиками в Кашмире.

Напомним, что заявление Бенедикта XVI, вызвавшее волну возмущения в странах исламского мира, было сделано 12 сентября в ходе посещения одного из германских университетов. Глава Ватикана процитировал высказывание византийского императора XIV века Мануила II Палеолога о сущности джихада (обычно трактуемого как священная война мусульман с неверными). "Покажите мне, что нового принес (пророк) Мухаммед, и вы увидите вещи только злые и бесчеловечные, такие как его указания мечом распространять веру, которую он проповедовал", - зачитал тогда Бенедикт XVI одно из сочинений византийского императора.

Официальный Ватикан уже выразил "крайнее сожаление" в связи с тем, что многие мусульмане сочли высказывания понтифика оскорбительными. Святой престол заявляет, что речь Папы Римского была интерпретирована "целиком неверно". При этом отмечается, что позиция Бенедикта XVI находится в полном соответствии с официальной позицией католической церкви, которая "уважает мусульман, поклоняющихся единому Богу". Сам Бенедикт XVI отметил, что его слова являются цитатой из средневекового текста, ни в коем случае не отражающей его собственные мысли, и выразил сожаление по поводу того факта, что его высказывание оскорбило чувства мусульман.

Между тем высказывания Папы могут поставили под угрозу визит понтифика в Турцию. В этой стране подан судебный иск в отношении Бенедикта XVI. Истцы требуют объявить главу Римско-католической церкви в розыск, и в том случае, если он приедет в Турцию с визитом, арестовать его. Папу обвиняют в нарушении турецкого закона о свободе совести и нанесении оскорбления пророку Мухаммеду. Кроме того, они настаивают на том, чтобы Папа еще раз принес извинения, прежде чем ехать в Турцию.