В США неизвестный устроил стрельбу, есть раненые
08:55, 02 января 2017Мир
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Среди раненых есть подросток, которого доставили в больницу в критическом состоянии.
Иллюстрация / REUTERS
В США в городе Майами, что на востоке штата Флорида, неизвестный устроил стрельбу, в результате которой есть раненые. Об этом сообщает BNOnews.
В частности, ранения получили семь человек, а один из них — подросток — был доставлен в больницу в критическом состоянии.
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Неизвестный подъехал на авто к группе людей, которая собралась неподалеку от частного дома на празднование Нового года, и открыл стрельбу.
Мотивы нападавшего неизвестны. Сейчас полиция ведет следствие.
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