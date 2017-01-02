В США неизвестный устроил стрельбу, есть раненые

В США в городе Майами, что на востоке штата Флорида, неизвестный устроил стрельбу, в результате которой есть раненые. Об этом сообщает BNOnews.

В частности, ранения получили семь человек, а один из них — подросток — был доставлен в больницу в критическом состоянии.

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Неизвестный подъехал на авто к группе людей, которая собралась неподалеку от частного дома на празднование Нового года, и открыл стрельбу.

Мотивы нападавшего неизвестны. Сейчас полиция ведет следствие.