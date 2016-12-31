Совбез ООН сегодня обсудит резолюцию о прекращении огня в Сирии

Как передает ВВС, предложенный текст резолюции призывает как можно быстрее организовать доставку гуманитарной помощи по всей территории Сирии.

Резолюция также призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами. Переговоры, которые пройдут при посредничестве России и Турции, должны начаться в январе в Астане.

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Однако, несмотря на объявленное перемирие, из Сирии поступают сообщения о продолжающихся перестрелках и авиаударах. Представители ряда повстанческих группировок уже заявили, что будут считать соглашение о прекращении огня аннулированным, если авиаудары и другие военные действия продолжатся.

Какие именно группировки стоят за этим заявлением, на данный момент неизвестно.

Соглашение о прекращении огня, с одной стороны, распространяется на всю территорию Сирии, но с другой - не затрагивает некоторые группировки, в том числе запрещенную в России и ряде других стран группировку "Исламское государство", а также "Джабхат Фатех аш-Шам" и курдские ополчения.

Среди постоянных членов Совета Безопасности ООН имеющих право вето, Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада, а США, Франция и Великобритания настаивают на том, что он должен уйти в отставку в рамках любого урегулирования сирийского кризиса.