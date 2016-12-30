Австрия предлагает ограничивать денежную помощь странам за отказ принимать обратно беженцев

Такое предложение озвучил министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, передает Deutsche Welle.

"Много стран просто не заинтересованы в том, чтобы мы отправляли обратно их граждан", - отметил австрийский министр.

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Причина, по словам Курца, заключается в том, что денежные переводы из Европы от выходцев из этих стран является важным источником валютных поступлений. А потому, предлагает Курц, если какая-то страна отказывается принимать своих граждан, то ЕС должен соответственно сократить объем международной помощи для нее. По его мнению, стоит только пригрозить такими шагами, как это сразу приведет к изменению позиции.

Австрийский чиновник также выступил с требованием усиления контроля внешних границ ЕС. "Если мы не можем контролировать, кто вообще иммигрирует в ЕС и кто здесь проживает, тогда это - риски для безопасности", - предостерег он.

Впрочем, Курц подчеркнул недопустимость отождествления беженцев с террористами. Но одновременно он признал ошибочным и предположение, что из беженцев никогда не выйдут преступники или террористы.

"Еще полтора года назад я предупреждал, что те маршруты, которыми пользуются беженцы, могут использоваться террористами. К сожалению, это оправдалось", - добавил Себастиан Курц, цитирует информагентство KNA.