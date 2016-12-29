В Кремле прокомментировали введение со стороны США санкций за кибератаки

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем, что подобное решение было принято администрацией США и Обамой лично, в настоящее время мы изучаем эти заявления и опубликованную информацию. Как и говорили раньше, мы считаем подобные решения и санкции необоснованными, незаконными с точки зрения международного права», - сказал Песков.

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«Мы категорично не согласны с какими-либо беспочвенными обвинениями, которые были озвучены в адрес российской стороны. С нашей точки зрения такие действия Вашингтона и действующей администрации является проявлением непредсказуемой и агресивной внешней политики», - добавил он.

Он подчеркнул, что такие действия действующей администрации, которой осталось работать три недели преследует две цели.

«Это окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения, а также нанести удар по внешнеполитическим планам будущей администрации и избранного президента США», - сказал Песков.

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По его словам, будущему президенту и администрации навязывается модель поведения, но пока не понятно, согласен ли Трамп с ней или нет.

Песков пообещал адекватный ответ США с российской стороны.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали 5 ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр, а также 6 физлиц.

Reuters также сообщает, что Соединенные Штаты в четверг приняли решение о выдворении 35 российских дипломатов и закрытии двух дипмиссий РФ в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснений со стороны России против американских дипломатов в Москве.