Госдеп подтвердил рост случаев слежки за дипломатами США со стороны спецслужб РФ

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента Элизабет Трюдо, отвечая на вопрос журналиста по поводу повышенного внимания к американским дипломатам со стороны российской разведки, передает РБК.

Она пообещала, что США будут реагировать на такие случаи в соответствии с нормами международного права.

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Трюдо отказалась обсуждать информацию о том, что представители российских спецслужб якобы приходили к дипломатам поздно ночью и проводили у них опись мебели. Однако она отметила, что ситуация с сотрудниками посольства обсуждалась госсекретарем Джоном Керри с президентом России Владимиром Путиным.

При этом Трюдо указала, что притеснение дипломатов может происходить в разных странах мира, однако она не смогла привести данные, где еще были такие случаи. Также она отвергла претензии российской стороны о том, что дипломаты из Москвы на территории США также подвергаются давлению.

Накануне американская газета The Washington Post сообщила о том, что дипломаты из США подвергались притеснениям не только в Москве, но и в нескольких других европейских столицах. Автор материала Джош Рогин утверждал, что еще в годы первого президентства Барака Обамы сотрудник российских спецслужб якобы проник в дом военного атташе США и убил его собаку.

По словам автора газетной колонки, сейчас все дипломаты из США, которые направляются в Европу, проходят инструктаж по противодействию нажиму российских спецслужб.