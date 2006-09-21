В интернете опубликованы британские телефонные книги с 1880 года

В Великобритании размещены в Интернете архивные телефонные книги, где можно среди прочего найти номера многих известных людей.

Инициатором проекта является крупнейшая британская телекоммуникационная компания "Бритиш Телеком" (British Telecom, BT). После приватизации в 1984 году она сделала публичными все свои телефонные книги, а теперь решено выложить их во "всемирной паутине" при содействии Интернет-портала ancestry.co.uk.

По замыслу создателей нового сервиса, он должен помочь людям проследить историю своих семей и узнать, кто жил в том или ином доме в разные годы. Вначале на сайте появятся телефонные книги с номерами абонентов Большого Лондона, а затем и других городов Соединенного Королевства.

"Британские телефонные книги, начиная с 1880 года, предоставят семейным и социальным историкам уникальную информацию ХХ века, которую было трудно разыскать до нынешнего времени", - отметил управляющий директор портала ancestry.co.uk Джош Ханна.

В списках абонентов телефонной связи, которая сто лет назад была роскошью, доступной лишь самым состоятельным или знаменитым людям, немало известных личностей. Среди них - будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, отец психоанализа Зигмунд Фрейд, актер Лоуренс Оливье, автор книги о Дракуле Брэм Стокер и, разумеется, сам изобретатель телефона Александр Грэм Белл. Есть здесь и первые телефонные номера Букингемского дворца - официальной резиденции британских монархов.

В старых справочниках также значились профессии и род занятий абонентов.

РИА "Новости"