CNN сообщил, когда США введут санкции против России за кибератаки

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновниках, осведомленных о планах правительства, передает РБК.

По словам источников телеканала, новые санкции предполагают расширение уже действующих ограничений и введение мер на дипломатическом уровне, которые администрация сочтет пропорциональным ответом на российскую операцию по хакерским атакам. Собеседники телеканала также сообщают, что власти США планируют ввести некоторые «секретные» меры.

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«Предполагается, что в рамках новых санкций будут названы определенные люди, связанные с российской кампанией по дезинформации», — передает CNN.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм, выступая 28 декабря в Риге, заявил, что «Конгресс проведет расследование причастности России в выборы, и новые санкции, одобренные обеими партиями, больно ударят по России и особенно по Владимиру Путину».

Телеканал уточняет, что ответ США не связан с докладом разведки Бараку Обаме, который будет предоставлен в январе. Предполагается, что этот доклад будет включать в себя «рассекреченные разведданые о кибератаках Китая в 2008 и 2012 годах, а также взлом [данных] и дезинформация российскими спецслужбами во время президентской кампании в 2016 году».

Новые меры могут быть введены спустя два месяца после обсуждения этого властями США. Белый дом не сделал этого раньше, чтобы не выглядеть защитником интересов Хиллари Клинтон, которая проиграла президентские выборы.