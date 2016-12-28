Во Франции задержали мужчину, подозреваемого в планировании теракта в новогоднюю ночь

Во Франции полиция задержала мужчину, которого подозревают в подготовке теракта в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мужчину арестовали в юго-западной части страны по подозрению в подготовке атаки в вечер 31 декабря.

«Как известно (полиции), подозревается в желании совершить нападение 31 декабря," - сказал источник в полиции.

Читайте такжеВ Берлине полиция идентифицировала всех жертв теракта возле рождественской ярмарки

Кроме того, французские правоохранители в ходе другого рейда в Тулузе арестовали также 2 человек по подозрению в подготовке атак, при этом один из мужчин планировал атаку на полицейских.

Источник в суде также подтвердил аресты.

Как сообщал УНИАН, после теракта в центре Берлина 19 декабря в Европе посылы меры безопасности. В частности в парламенте ФРГ предлагается усилить меры безопасности.

В частности, немецкие парламентарии предлагают депортировать из страны потенциально опасных мигрантов, особенно тех, которым отказали в предоставлении убежища. Кроме того, чиновники настаивают на более активном наблюдении за такими мигрантами.