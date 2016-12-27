В столице Чили сотни индейцев вступили в схватку за земли своих предков (видео)

18:06, 27 декабря 2016
Мир
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Сотни чилийских индейцев (арауканов) устроили беспорядки в столице страны Сантьяго.

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Кадры с места событий публикует Ruptly.

Они недовольны задержанием своего духовного лидера Франсиски Линконао.

Стражам порядка пришлось применить водяные пушки и слезоточивый газ. Пятерых демонстрантов задержали. Известно о минимум пяти пострадавших полицейских.

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Линконао обвиняют в поджоге, повлекшем смерть двух влиятельных землевладельцев в 2013 году. Протестующие считают, что ее арест - часть целенаправленной политики по криминализации борьбы арауканов за земли своих предков.

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