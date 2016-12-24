В Китае прогремел мощный взрыв на нелегальном заводе по изготовлению фейерверков, есть погибшие

На севере Китая сегодня прогремел взрыв на одном из нелегальных предприятий, которое занимается изготовлением пиротехники, передает «Синьхуа».

Взрыв произошел в провинции Хэбэй. От силы взрыва повреждения получили соседние здания, а сам завод превратился в руины.

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Позже стало известно, о минимум двух погибших в результате взрыва. Сейчас полиция выясняет причины инцидента. Людей, которые живут в районе, где произошел взрыв, эвакуировали.

Напомним, в Китае житель деревни в провинции Шэньси сдал полиции ручную гранату, которой он 25 лет колол орехи.

Китаец рассказал полиции, что нашел гранату в 1991 году. Он считал, что металлический предмет хорошо подходит для того, чтобы колоть орехи.

5 декабря этого года мужчина увидел памятку о запрете хранить у себя дома огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Из нее мужчина и узнал, что он колол орехи ручной гранатой. После этого он решил отнести гранату в полицию, где его действия признали крайне неосторожными.