Китаец шокировал полицейских ручной гранатой, которой 25 лет колол орехи
12:59, 23 декабря 2016Курьёзы
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В Китае житель деревни в провинции Шэньси сдал полиции ручную гранату, которой он 25 лет колол орехи.
Потерянная кем-то граната пригодилась китайцу в хозяйстве / Фото Huashang Daily
Как сообщает People's Daily Online, китаец рассказал полиции, что нашел гранату в 1991 году. Он посчитал, что металлический предмет хорошо подходит для того, чтобы колоть орехи. Так он использовал гранату в течение 25 лет.
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5 декабря этого года мужчина увидел памятку о запрете хранить у себя дома огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Из нее Жань и узнал, что он колол орехи ручной гранатой.
После этого он решил отнести гранату в полицию, где его действия сочли крайне неосторожными.
Как выяснилось, у гранаты отсутствует детонатор.
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