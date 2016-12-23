Китаец шокировал полицейских ручной гранатой, которой 25 лет колол орехи

Как сообщает People's Daily Online, китаец рассказал полиции, что нашел гранату в 1991 году. Он посчитал, что металлический предмет хорошо подходит для того, чтобы колоть орехи. Так он использовал гранату в течение 25 лет.

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5 декабря этого года мужчина увидел памятку о запрете хранить у себя дома огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Из нее Жань и узнал, что он колол орехи ручной гранатой.

После этого он решил отнести гранату в полицию, где его действия сочли крайне неосторожными.

Как выяснилось, у гранаты отсутствует детонатор.