Китаец шокировал полицейских ручной гранатой, которой 25 лет колол орехи

12:59, 23 декабря 2016
Курьёзы
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В Китае житель деревни в провинции Шэньси сдал полиции ручную гранату, которой он 25 лет колол орехи.

Потерянная кем-то граната пригодилась китайцу в хозяйстве / Фото Huashang Daily

Как сообщает People's Daily Online, китаец рассказал полиции, что нашел гранату в 1991 году. Он посчитал, что металлический предмет хорошо подходит для того, чтобы колоть орехи. Так он использовал гранату в течение 25 лет.

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5 декабря этого года мужчина увидел памятку о запрете хранить у себя дома огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Из нее Жань и узнал, что он колол орехи ручной гранатой.

После этого он решил отнести гранату в полицию, где его действия сочли крайне неосторожными.

Как выяснилось, у гранаты отсутствует детонатор.

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Теги: #Китай