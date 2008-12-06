Синод РПЦ назначил местоблюстителя

Местоблюстителем патриаршего престола Русской православной церкви избран митрополит Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ.

Как передает ИТАР-ТАСС, такое решение принял сегодня на экстренном заседании Священный Синод, собравшийся в связи с кончиной Патриарха Алексия II. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Московской патриархии священник Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ.

Митрополит КИРИЛЛ будет временно управлять церковью до избрания нового патриарха. По уставу РПЦ выборы ее предстоятеля пройдут на Поместном соборе с участием духовенства и мирян. Он должен состояться не позднее чем через шесть месяцев после кончины патриарха.

Митрополит Московский и всея Руси Алексий II скоропостижно скончался в пятницу утром в возрасте 79 лет в патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино.