"Боярышник" косит россиян: В Кремле решили ужесточить продажу спиртосодержащих "лекарств"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев после массового отравления концентратом для ванн "Боярышник" в стране поручил правительству предпринять все меры по изъятию спиртосодержащих препаратов из розничной торговли после принятия законодательных изменений.
Об этом сообщает РИА Новости.
Также в России хотят привлечь к ответственности тех, кто занимается реализацией такой продукции.
"Больше с этим мириться невозможно, и как только эти нормативные акты появятся, необходимо предпринять все меры либо для изъятия соответствующих препаратов розничной торговли, либо для того, чтобы их оборот был поставлен под полный контроль", — сказал Медведев.
Читайте такжеОтголоски массового алкогольного отравления: на Харьковщине, после употребления метилового спирта, умерли 4 человека
Отмечается, что все законопроекты об ужесточении оборота алкоголя будут приняты в ближайшее время. Также в правительстве России решили, что МВД должно обратить внимание на ситуацию.
"Потому что очень часто в регионах автоматы какие-то с боярышником вешают. Выглядит это совершенно чудовищно, особенно имея в виду, что это бесконтрольно осуществляется в самых разных местах", — подчеркнул премьер.
Как известно, в России парфюмированные лосьоны и спиртосодержащие лекарства, которые население использует не по назначению, занимают до 20% алкогольного рынка.
На данный момент, число погибших от отравления контрафактным "Боярышником" в Иркутске превысило 30 человек, более 40 госпитализировано.
Жители микрорайона употребляли дешевый "концентрат для принятия ванн" как алкогольную продукцию. Цена средства в местных магазинах составляет около 40 рублей за пузырек. В городе обнаружили более ста точек сбыта суррогатного "Боярышника".