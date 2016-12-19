"Боярышник" косит россиян: В Кремле решили ужесточить продажу спиртосодержащих "лекарств"

Об этом сообщает РИА Новости.

Также в России хотят привлечь к ответственности тех, кто занимается реализацией такой продукции.

"Больше с этим мириться невозможно, и как только эти нормативные акты появятся, необходимо предпринять все меры либо для изъятия соответствующих препаратов розничной торговли, либо для того, чтобы их оборот был поставлен под полный контроль", — сказал Медведев.

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Отмечается, что все законопроекты об ужесточении оборота алкоголя будут приняты в ближайшее время. Также в правительстве России решили, что МВД должно обратить внимание на ситуацию.

"Потому что очень часто в регионах автоматы какие-то с боярышником вешают. Выглядит это совершенно чудовищно, особенно имея в виду, что это бесконтрольно осуществляется в самых разных местах", — подчеркнул премьер.

Как известно, в России парфюмированные лосьоны и спиртосодержащие лекарства, которые население использует не по назначению, занимают до 20% алкогольного рынка.

На данный момент, число погибших от отравления контрафактным "Боярышником" в Иркутске превысило 30 человек, более 40 госпитализировано.

Жители микрорайона употребляли дешевый "концентрат для принятия ванн" как алкогольную продукцию. Цена средства в местных магазинах составляет около 40 рублей за пузырек. В городе обнаружили более ста точек сбыта суррогатного "Боярышника".