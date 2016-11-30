Настойка боярышника и лосьон "Огуречный" занимают 20% алкогольного рынка РФ

В России парфюмированные лосьоны и спиртосодержащие лекарства, которые население использует не по назначению, занимают до 20% алкогольного рынка. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Хлопонин, передает "RNS".

Он заявил, что в России больше 6 лет остается не решенной проблема спиртосодержащих веществ с двойным назначением.

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«Рынок этих жидкостей, по некоторым экспертным оценкам, сегодня составляет до 20% всего рынка алкогольной продукции. Это не только употребляются не по медицинскому назначению спиртосодержащие лекарственные средства, такие как настойки боярышника и шиповника, а и спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция - так называемые лосьоны "Огуречный", "Крапива" и другие », - заявил Хлопонин.

При этом российский чиновник заявил, что рынок алкогольных суррогатов в РФ развивается довольно динамично и быстро обновляет ассортимент. В частности, речь идет о пищевую добавку-ароматизатор «Коньяк», которая продается в интернете.